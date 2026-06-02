Elif öğretmen sosyal medya hesabından şiddet gördüğünü paylaştı: 'Artık sesimi çıkarmanın vakti geldi' | Eski eşi tekme tokat dövdüler

Güncelleme Tarihi:
Zonguldak’ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U. ve Haydar E., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandı. İddiaya göre, 29 Mayıs’ta oğlu ile görüşmek isteyen Haydar E., buluştuğu Elif U.’ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Elif U., olayın ardından eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Elif U.’nun vücudunun çeşitli yerlerinde görülen morlukların yer aldığı fotoğraflar, sanal medyada birçok kişi tarafından ‘Elif U. yalnız değildir’ etiketiyle defalarca paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Elif U.’nun ağabeyi S.U. ve yanındakiler spor eğitmenliği yapan Haydar E.’nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu’na gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. S.U. ve yanındakiler Haydar E.’yi tekme tokat dövdü. O anlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bayılıp yere düşen Haydar E.’yi tekmelemeye devam ederken güvenlik personelleri araya girdi.
İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haydar E., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay sonrası S.U., oğlu ve 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.