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Elif Nine’ye kuzu dayağı

#Elif Comert#Kuzu#Dayak
Elif Nine’ye kuzu dayağı

Olay Adana Kozan’da yaşandı... Evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isteyen 70 yaşındaki Elif Comert feci şekilde tartaklandı. Sürü sahibi E.C. “Ben dövmedim, eşekten düştü” dedi.

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Adana’da 4 yıl önce E.C.’nin (43) köpeği, 3 çocuk annesi Elif Comert’in kuzusunu parçaladı. Bunun üzerine E.C. ile Comert arasında yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü.

Dün ise Kozan ilçesi Gökgöz Mahallesi Yayla mevkisinde Comert, evinin önünden geçen ve daha önce tartışma yaşadığı E.C.’ye ait sürüye karışan kuzusunu almak istedi. Bu sırada E.C., Comert’e saldırdı. Aldığı darbelerle Comert’in yüzü tanınmaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan kadının şiddet sonrası bir gözünde görme, kulağında işitme kaybı oluştu. Comert’ı darp ettiği ileri sürülen E.C., savcılıkta, “Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü” diye ifade verdi. Şüphelinin ifadesine Comert tepki gösterdi.

SAÇIMIN İÇİ BİLE MOR

Gözyaşları içinde konuşan Elif Comert şunları söyledi: “İfadesinde bana ‘Eşeğin üstündeydi. Bana tükürürken dengesini kaybetti. Düştü’ diyormuş. Ben bu ifadeyi kabullenmiyorum. Beni bu hale getiren o. Ben eşekten düşüp bu hale gelebiliyorsam kendi de bir eşekten attan düşsün bu hale gelecek miymiş? Adalet yalan ifadeyi ayırt etsin. Attan, eşekten düşmeyle bu hale gelinir mi? Saçımın içleri bile mor.

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SIVIYLA BESLENİYORUM

Beş gündür sıvıyla besleniyorum. Daha bir ekmek dahi yiyemedim. Ben meyve suyuyla, sütle öylesi şeylerle yaşıyorum. Allah layığını versin. Başka bir şey desem ne diyeyim? Benim şahidim de Allah sahibim de Allah. Şahidim yoksa kendi bulsun. Müslümansa doğruyu söylesin. Günlük süt sağıyordum, günlerdir bunların hiç birini yapamıyorum.”

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#Elif Comert#Kuzu#Dayak

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