Elif Mavi’ye çarpan sürücüye 15 yıl istendi

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de Fatoş Akıl Bilgesoy’un (40) kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ve 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli’ye çarptı. Kazada minik çocuk otomobilin altında 14 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan Elif Mavi Avli, kurtarılamadı. Annesi de kazada hafif yaralandı. Bilgesoy’a, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. 8 Eylül'de yeniden gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, tutuklandı.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında iddianame düzenlenerek 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi. Gelen raporda, sürücü Bilgesoy’un dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurlu olduğu tespitine yer verilirken, ölen Elif Mavi ve yaralanan annesinin kusuru bulunmadığı kaydedildi.

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'BİR ANDA ÇOCUĞU GÖRDÜM'

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, tutuklu olan sanık Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık ifadesinde kaza anında hızının yavaş olduğunu öne süren Bilgesoy’un, “Bir araç bana yol verdi ve yavaş bir şekilde geçişe başladım. Devam ettiğimde bir anda kız çocuğunu gördüm. Aracı sağa doğru kırdım ancak çocuk önüme doğru koştu ve kaza meydana geldi” dedi. Kamera görüntülerinde çarpma anında ve hemen öncesinde hızlandığının sorulması üzerine Bilgesoy, “Ben o 5-10 saniyelik kısmı hatırlamıyorum. Çocuk bir anda yola çıkınca aracı kurtarmak için sağa doğru kırdım. Kazadan dolayı pişmanım” cevabı verdiği öğrenildi. Bilgesoy, kasım ayında hâkim karşısına çıkacak.