Elif Kırav’ın katiline ağır müebbet istendi

İSTANBUL’da dizi oyuncusu Elif Kırav (29) geçen yıl 18 Nisan’da kendi evinde arkadaşı Sevil Akdağ (32) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Elif Kırav, Sevil Akdağ ve internetten tanıştıkları Burcu Doğru adlı arkadaşları olay gecesi önce Beşiktaş’taki bir eğlence mekânında eğlenip alkol aldı. Daha sonra da Şişli’deki başka bir kulüpte eğlenmeye devam ettiler. Elif Kırav, Burcu Doğru ve cinayet şüphelisi Sevil Akdağ sabaha karşı bu mekândan ayrıldı. Kırav ve Doğru evine gitti, Akdağ ise Maltepe’de kaldığı otele döndü. Akdağ’ı götüren taksicinin ifadesine göre, Akdağ otele girdikten kısa süre sonra çıktı ve aynı taksiyle Elif Kırav’ın Fatih’teki evine geldi.

SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ

Akdağ, Kırav’ın evine geldikten sonra sert bir tartışma başladı. Evdeki eşyalar kırılıp döküldü. Tartışma sebebini söylemeyen Sevil Akdağ o anlarda şunların yaşandığını iddia etti: “Birden bana küfretmeye başladı. Kendine zarar vereceğini de söyledi. Üzerime saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum ama kaçmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. Bir anda bıçak çıkardı, elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekip tokat attı. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Yere düştü bayıldı. Ben de evden çıktım. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum, alkolün etkisindeydim.”

İddianameye göre Kırav’ın vücudunda 51 bıçak yarası tespit edildi. Bunlardan 8 tanesinin her biri tek başına öldürücü nitelikteydi. Cinayet bıçağı ise bulunamadı. Diğer şahitlerin de ifadesini alan savcılık soruşturmayı tamamladı. Akdağ’ın, Kırav’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ ile cezalandırılması istendi.

Daha 29 yaşında olan Elif Kırav 51 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.