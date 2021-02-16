Elif için adalet

Şanlıurfa’da 28 Ocak’ta lise öğrencisi Elif Bereket’e (17) çarparak ölümüne neden olan ve sonra da kaçan Ali Badıllı kazadan iki gün sonra yakalandı. Otomobil, boş bir araziye, üzerine battaniye örtülerek park edilmiş halde bulundu. Otomobilin kırık camında Elif’in kanı ve saç telleri duruyordu. Badıllı’nın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Elif Bereket’in arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı alması için change.org üzerinden “Elif Bereket için adalet” başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Olayda kızını kaybeden Halil Bereket, şunları anlattı: “Cinayet gibi kaza. Bu kaza tam bir vahşet. Bu cadde yerleşim yeri ortasında. Okulu var, dershanesi var, öğrenciler var. O hızda o caddede gidersen birine çarpacağını bilirsin. Belediye kazadan sonra tümsekler yapmış oraya. O tümsek daha önce yapılsaydı kızım yaşıyor olacaktı. İçimde öyle bir ateş var ki. İnşallah adalet yerini bulur. Hak ettiği cezayı alır.”

'HIZI İKİ KAT FAZLAYDI'

Bereket Ailesi’nin avukatı Sultan Parmaksız ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Hızı 50 km olması gereken yerde 100 küsür km ile geçiyor oluşu, trafiğin yoğun olduğu saatlerde makas atarak ilerlemesi, yaya geçidine yaklaşığında yavaşlamaması... Bu üç asli kusurdan dolayı biz olası kastla ölüme neden olma suçundan dava açılmasını istedik. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için talepte bulunduk.”

67.5 METRE SÜRÜKLEMİŞ









Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, olay günü Ali Badıllı’nın kullandığı otomobiliyle hızının şehir içi trafiğe göre aşırı yüksek olduğu, ölen Elif Bereket’e çarpma noktası ile kan izlerinin bulunduğu mesafe arasının 67.5 metre olduğu belirtildi. İddianamede, izlenen görüntülerde ve alınan beyanlarda Ali Badıllı’nın araçlara makas atması sonucu kazanın gerçekleştiği, hızını kesmediği gerekçesiyle bilinçli taksirle hareket ettiği anlatıldı.