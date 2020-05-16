Elif Hocayı bıçaklayan eşe 20 yıl istendi

Cengiz İlter, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati tehlikeyi atlatan Elif İlter ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’

Adli tıp raporunda, Elif İlter’in vücudunda 8 adet kesici alet yaralanması mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede, bu kesilerin, mağdurenin hayati tehlike geçirmesine neden olduğu, belirtilen yaralanmaların boyutları göz önüne alındığında ve şüphelinin, kamera görüntülerinde elindeki bıçağı kesintisiz ve sürekli hareketlerle kullanarak hayati darbelere neden olduğunun görüldüğü belirtildi. Şüpheli Cengiz İlter’in, ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.