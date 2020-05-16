MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElif Hocayı bıçaklayan eşe 20 yıl istendi
GeriGündem Elif Hocayı bıçaklayan eşe 20 yıl istendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Elif Hocayı bıçaklayan eşe 20 yıl istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Elif Hocayı bıçaklayan eşe 20 yıl istendi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Üsküdar’da 1 Aralık 2019’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (43), şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olan eşi Elif İlter’i (42), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Cengiz İlter, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati tehlikeyi atlatan Elif İlter ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’

Adli tıp raporunda, Elif İlter’in vücudunda 8 adet kesici alet yaralanması mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede, bu kesilerin, mağdurenin hayati tehlike geçirmesine neden olduğu, belirtilen yaralanmaların boyutları göz önüne alındığında ve şüphelinin, kamera görüntülerinde elindeki bıçağı kesintisiz ve sürekli hareketlerle kullanarak hayati darbelere neden olduğunun görüldüğü belirtildi. Şüpheli Cengiz İlter’in, ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle