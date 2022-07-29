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Ãœmraniye'de kuafÃ¶rlÃ¼k yapan Elif GÃ¼neÅŸ, kendisi gibi kuafÃ¶rlÃ¼k yapan erkek arkadaÅŸÄ± Koray G.'den 2 ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±. Ancak Koray.G., GÃ¼neÅŸ'in peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. 'Son kez gÃ¶rÃ¼ÅŸelim sana anlatacaklarÄ±m var' diyen Koray G., GÃ¼neÅŸ'i, otomobil iÃ§inde silahla 3 el ateÅŸ edilerek vurdu.

"NE OLUR KAPIYI AÃ‡ ELÄ°F BEN GELDÄ°M"

SaldÄ±rgan daha sonra GÃ¼neÅŸ'i hastaneye bÄ±rakarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Elif GÃ¼neÅŸ memleketi DiyarbakÄ±r'da topraÄŸa verildi. Cenaze sonrasÄ± DiyarbakÄ±r'dan Ä°stanbul'a gelen kuzeni Seher Bulundu, Elif'in Ãœmraniye'deki kuafÃ¶r dÃ¼kkanÄ±na gitti. KapalÄ± kuafÃ¶rÃ¼n kepenklerini tutarak, "Ne olur kapÄ±yÄ± aÃ§ Elif ben geldim" diyerek gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

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Sinir krizi geÃ§iren kadÄ±n baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. Ã‡evredekiler yerde baygÄ±n yatan kadÄ±na yardÄ±ma koÅŸtu. Olay yerine ambulans Ã§aÄŸrÄ±lÄ±rken, Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesi ile kendine geldi.

"EN AÄžIR CEZA NEYSE ONU Ä°STÄ°YORUZ"

Seher Bulundu, "Elif'in dÃ¼kkanÄ±na geldim ve o yok hiÃ§bir zaman da olmayacak. Ä°nsan hakkÄ± bu kadar ucuz olmamalÄ±. ArtÄ±k bu kadÄ±n ÅŸiddetlerine biri dur desin. Burada yetimdi, tek baÅŸÄ±naydÄ±. Cani yakalandÄ±. Ama yakalansa neye yarar, Elif gittikten sonra bir daha asla dÃ¶nmeyecek. Ve o hala yaÅŸÄ±yor. Gittik onu kendi elimizle topraÄŸa verdik. En aÄŸÄ±r ceza neyse onu istiyoruz. Ä°nsan sevdiÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde kÄ±yamaz. HiÃ§ kimse Ã¶lÃ¼mÃ¼ hak etmiyor. Senin karÄ±n deÄŸil de, namusun deÄŸildi. Senden ayrÄ±ldÄ± diye onu canice katletmen gerekmiyordu. En aÄŸÄ±r ceza neyse biz onu istiyoruz. Her ay bir kadÄ±n cinayetiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyoruz. ArtÄ±k yeter. Bir dur desin ya. KÄ±zÄ±n ne gÃ¼nahÄ± vardÄ±? Ne suÃ§u vardÄ±? Yetim de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde duruyordu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AkrabasÄ± Adil Aslan ise "En aÄŸÄ±r ceza verilmesi gerekir. SavunmasÄ±z bir kÄ±zÄ± bÃ¶yle canice Ã¶ldÃ¼rmek bÃ¶yle olmaz" dedi

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Olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapan polis ekipleri katil zanlÄ±sÄ± Koray G.'yi KadÄ±kÃ¶y'de yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Koray G. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

SUÃ‡UNU Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸinde sorgulan ÅŸÃ¼pheli poliste verdiÄŸi ifadesinde suÃ§unu itiraf etti. OlayÄ±n bir kaza olduÄŸunu anlatan ÅŸÃ¼pheli Koray G., Elif GÃ¼neÅŸ'le 10 yÄ±llÄ±k bir birliktelikleri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Elif GÃ¼neÅŸ'i Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyen Koray G. "Bir ay Ã¶nce ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Ben barÄ±ÅŸmak istiyordum. Onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedim. Bana arkadaÅŸlarÄ±yla Moda'da olduÄŸunu yanlarÄ±na gelmemi sÃ¶yledi." dedi.

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Oraya gittiÄŸinde Elif GÃ¼neÅŸ'in otomobiline binerek konuÅŸmak iÃ§in dolaÅŸmaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ÅŸÃ¼pheli Koray G. "Yolda tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Onu korkutmak iÃ§in silahÄ±mÄ± Ã§Ä±kardÄ±m. Bu sÄ±rada otomobilden atlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Onu tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir anda silah patladÄ±. Olay kaza ile oldu" diye konuÅŸtu.Â

"ONU HASTANEYE GÃ–TÃœRDÃœM"

Eski sevgilisi Elif GÃ¼neÅŸ'i yaralÄ± olarak hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Koray G. "Onu araÃ§tan indirip, tekerlekli sandalyeye koyup iÃ§eri kadar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Acil serviste onu tedavi etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlarken, korkup oradan uzaklaÅŸtÄ±m dedi.

ÅžÃ¼pheli Koray G., olaydan sonra S.Ã‡. adlÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gittiÄŸini ve otomobili oraya park ettiÄŸini sÃ¶yleyerek "Ona ne olduÄŸunu Ã§ok merak ediyordum. Bu nedenle arkadaÅŸlarÄ±mÄ± hastaneye gÃ¶nderip nasÄ±l olduÄŸunu sormalarÄ±nÄ± istedim. Onlardan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"Ä°NSAN SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ã–LDÃœRMEZ" DÄ°YE BAÄžIRDI

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸine iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Koray G., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli "Neden Ã¶ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z" sorusuna "Ä°nsan sevdiÄŸini Ã¶ldÃ¼rÃ¼r mÃ¼, kazayla oldu." diye baÄŸÄ±rdÄ±.

KATÄ°L ZANLISININ OLAYDAN SONRAKÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°

Elif GÃ¼neÅŸ'i Ã¶ldÃ¼ren Koray G.'nin cinayetten sonra gÃ¼venlik kameralarÄ±yla kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamÄ±nda ise yÃ¼rÃ¼mesi yer aldÄ±.

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