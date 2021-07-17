Elif Eva üç bebeğe umut oldu

Batman’da yaşayan Enes Tenha (31) ile Nergiz Tenha (26) çifti, SMA Tip 1 hastası kızları Elif Eva’nın (1) yurtdışında gen tedavisi olması için geçtiğimiz aylarda bir bağış kampanyası başlatmıştı. Tedavi için gerekli olan 2.4 milyon dolar toplanması amacıyla başlatılan kampanya devam ederken 3 Haziran’da Elif Eva hayatını kaybetmişti. Elif Eva’nın hayatını kaybetmesi üzerine toplanan 2.8 milyon lira, diğer SMA hastaları için başlatılan bağış kampanyalarına aktarıldı.

Elif Eva’nın ölümünden sonra SMA hastası çocuk sahibi olan üç aile ile iletişime geçtiklerini söyleyen Enes Tenha, “Kızımın ölümünden sonra Siirt, Uşak ve Diyarbakır’da bulunan üç aile ile iletişime geçtik. Elif Eva için toplanan parayı onların kampanyalarına aktardık. Elif Eva için toplanan paralarla başka çocukların hayatı kurtulacak” dedi.

Elif Eva için toplanan paranın bir kısmının 2 buçuk yaşındaki Asel için başlatılan kampanyaya aktarılmasıyla Asel’in tedavisi için gerekli olan para da toplanmış oldu. Önümüzdeki haftalarda Amerika’ya tedavi için gideceklerini söyleyen baba Rıfat Dinç, “Destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Paraların bir diğer kısmı da 2 yaşındaki SMA hastası Alperen için başlatılan kampanyaya aktarıldı. Baba Ahmet Karakoç (27), 10 ay önce başlattıkları kampanya sonucunda yurtdışında tedavi için gereken paranın yüzde 93’ünü topladıklarını söyledi.



SONDAYLA BESLENİYOR

6 aylık Eflin Lina’ya henüz 45 günlük iken SMA teşhisi konulduğunu söyleyen baba Kaan Özer (30) şunları söyledi: “Kızım yaklaşık üç aydır İzmir’de tedavi görüyor. Kızım yutma yetisini kaybettiği için burnundan sonda ile besleniyor. Bir an önce gerekli parayı toplayıp tedaviye başlamayı ümit ediyoruz.”







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