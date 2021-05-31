Elif değil o suçlu

Şanlıurfa’da lise son sınıf öğrencisi Elif Bereket (17), 26 Ocak 2021’de dershaneden çıktıktan sonra kardeşi Yaşar Bereket ile buluşarak evlerine doğru yürümeye başladı. Elif Bereket’e, yolda karşıya geçmek istediği sırada trafikte makas atarak hızla ilerleyen Ali Badıllı’nın (25) kullandığı otomobil çarptı. Elif hayatını kaybederken, kardeşi kazadan kıl payı kurtuldu. Olay yerinden arkasına bakmadan kaçan Ali Badıllı iki gün sonra yakalanarak tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Badıllı’nın kullandığı otomobilin hızı şehir içi trafiğe göre aşırı hızlıydı. Badıllı’nın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi.

KORKUP KAÇMIŞ

Şanlıurfa 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, olay yerinden korkup kaçtığını belirten Badıllı, “Olay tarihinde eşim hamileydi. Beni arayıp düştüğünü söylediği için hızlı gittim. Ben yayanın da kusurlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Son duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden gelen rapor okundu. Rapora göre, Badıllı’nın hızını ayarlaması, ilk geçiş hakkını yayaya vermesi gerekiyordu. Kazada, Ali Badıllı ‘asli kusurlu’ bulundu.

Elif Bereket ise araçları kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle kazada ‘alt düzeyde tali kusurlu’ bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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