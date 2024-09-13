Elif Ceren Arslan, eski sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Katil zanlısı, 1 ay önce ölümle tehdit etmiş

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Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi Emrah D. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı Emrah D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Emrah D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif Ceren Arslan'ın bir süredir masaj salonunda kaldığı ve kendisini darp eden eski sevgilisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

"BENİ ŞİKAYET EDERSEN SENİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜRÜM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay önce emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Arslan'ın ifadesinde ise "9 ay boyunca gayriresmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti. Emrah bir anda sinirlenerek tokat attı, çeneme de yumruk attı. Ben kendime korumak için uğraştım. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi.

Katil zanlısının da bunun üzerine kendisine iftira attığını söyleyip, öldürdüğü genç kadından şikayetçi olduğu tespit edildi.