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Emin YEŞİL - İstanbul DHA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Elif Çakal'ın sır ölümü! Dövüldüğü anlar ortaya çıktı

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Elif Çakal'ın sır ölümü! Dövüldüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de arkadaşları ile piknik yaptığı sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın ailesi kızlarının öldürüldüğünü iddia etti. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

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