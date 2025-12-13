Elif 6 aydır babasını arıyor

Haberin Devamı

Babasının cüzdan ve diğer kişisel eşyalarının evde olduğunu gören Elif Köse, 11 Haziran’da kayıp başvurusunda bulundu.

‘KAYGILARIM ARTIYOR’

Jandarma ekipleri, arama çalışmasında Köse’ye ait bir iz bulamadı. 6 aydır kayıp olan babasından haber alamayan Elif Köse, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na evin çevresinde detaylı arama yapılması için dilekçe verdi.

Babasının hayatından endişe ettiğini belirten Elif Köse, “Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış. Her geçen gün kaygılarımı artırıyor” diye konuştu.