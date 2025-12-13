×
Elif 6 aydır babasını arıyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

Denizli Pamukkale’de yalnız yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan  gıda mühendisi Cihan Köse (42), haziran ayının başında evden çıktı. KKTC’de eğitim gören Elif Köse (18), babasına bir türlü ulaşamayınca, Türkiye’ye geldi.

Babasının cüzdan ve diğer kişisel eşyalarının evde olduğunu gören Elif Köse, 11 Haziran’da kayıp başvurusunda bulundu.

‘KAYGILARIM ARTIYOR’

Jandarma ekipleri, arama çalışmasında Köse’ye ait bir iz bulamadı. 6 aydır kayıp olan babasından haber alamayan Elif Köse, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na evin çevresinde detaylı arama yapılması için dilekçe verdi.

Babasının hayatından endişe ettiğini belirten Elif Köse, “Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış. Her geçen gün kaygılarımı artırıyor” diye konuştu.

 

