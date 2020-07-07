Eleştirinin dozunu kaçırdı... Bu sözler yakışmadı Aylin Hanım

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi önceki gün Burdur Belediyesi Halk Pazarı’nda yapıldı. Kongreye İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un Salda Gölü’ndeki çalışmaları eleştirirken kullandığı cümleler damga vurdu. Cesur şunları söyledi: “Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü’ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız. Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Kocaaliler’le yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç’ta Cemil ile yaparız. Çavdır’da Müzeyyen Hanım’la yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Aylin Cesur’un sözleri Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Aylin Cesur’a yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep” ifadelerini kullandı.

Salda Gölü’nde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar alandaki kumsalı böyle tahrip etmişti.

SALDA’DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Salda Gölü’nü koruma imar planlarının iptali için açılan davada dün Isparta İdare Mahkemesi üyeleri ve üniversite hocalarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Yöre halkı keşif yapıldığı sırada “Salda’ya dokunma” pankartları açtı. Salda Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, “Bilim insanları ‘beyaz kumların üzerine ayak bile basmayın’ derken milyonlar basacak, atlı süvariler dolaşacak. Bu imar planı Salda’nın ölüm fermanıdır” dedi. Bilirkişiler, plan değişikliğinin zorunlu olup olmadığını, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, turizm açısından olumlu ve olumsuz etkileri gibi bir dizi konuyu irdeleyecek. Mahkeme iki ay içinde tamamlanması beklenen bilirkişi raporunun sonucuna göre Salda Koruma İmar Planları’nın iptal edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. (Aysel ALP/ANKARA)

‘SEHVEN UNUTTUM’

Aylin Cesur kendisine yönelik tepkilere Twitter hesabından yanıt vererek şu açıklamayı yaptı: “Salda ile ilgili Burdur teşkilatlarımıza konuşmam, bağlamından koparılarak servis edilmiştir. Bir milletvekili olarak toplumsal tepkiyi ifade için söylediğim ‘O betonları söker, götürülen kumları eski yerine uygun şekilde monte ederiz” demek isterken, ‘eski yerine’ demeyi sehven unuttuğum ifadem, akılları başka işe çalışmayan rantiyeciler ve onların trolleri tarafından çirkin bir anlama gelecek biçimde ve kadın olmama saldırı ile paylaşılmıştır. Karşımda oturan İlçe başkanlarımızı sayarken, Cemil Başkanın adını zikredip Cemil’le dememi dahi; “Cebirle” diye veren bir zihniyetin, kamuoyunu yanıltan bu sunuşlarına özne olduğum için üzgünüm ve yine de yanlış anlaşılmalardan dolayı kamuoyundan özür dilerim.”