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Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, Elektronörofizyoloji taban puanları kaç? İşte, Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de 2 yıllık bir bölüm olan Elektronörofizyoloji oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Elektronörofizyoloji taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|70
|308,57858
|421.810
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|300,16641
|474.470
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|298,86061
|483.364
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|293,42888
|521.175
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|55
|289,72843
|548.611
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|60
|288,67031
|556.793
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|288,50535
|558.084
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji (Ankara)
|TYT
|60
|288,26964
|559.857
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|287,90009
|562.633
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|60
|287,80133
|563.374
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|287,24682
|567.777
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|65
|286,92739
|570.285
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|285,32281
|583.074
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|281,98449
|610.309
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|50
|280,34865
|624.029
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|280,10360
|626.114
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|279,60358
|630.385
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|279,56202
|630.726
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|45
|278,56749
|639.273
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|276,62325
|656.135
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|40
|276,30277
|659.076
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|275,19760
|668.892
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|274,77070
|672.639
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|274,22207
|677.524
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|274,05704
|679.001
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|273,13763
|687.491
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|270,66652
|710.420
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|270,65154
|710.568
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|270,04710
|716.311
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|265,19417
|763.644
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|263,55538
|780.059
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|261,08074
|805.613
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|260,16772
|815.284
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|255,55286
|865.035
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|255,13300
|869.611
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|247,67904
|954.508
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|15
|240,15193
|1.043.314
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|58
|227,47549
|1.200.914
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|223,25215
|1.256.886
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|208,18126
|1.462.404
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|204,29483
|1.517.653
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|203,65301
|1.526.800
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|198,19731
|1.604.598
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|196,37365
|1.629.359
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|194,80805
|1.649.406
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|189,74850
|1.702.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|187,27460
|1.718.772
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|178,58808
|1.738.031
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|64
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|44
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|35
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|55
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|50
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|14
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|18
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|40
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|16
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|18
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|2
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|7