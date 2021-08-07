Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de 2 yıllık bir bölüm olan Elektronörofizyoloji oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Elektronörofizyoloji taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 70 308,57858 421.810 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 5 300,16641 474.470 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 5 298,86061 483.364 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 293,42888 521.175 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 55 289,72843 548.611 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 60 288,67031 556.793 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 6 288,50535 558.084 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 60 288,26964 559.857 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 10 287,90009 562.633 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 60 287,80133 563.374 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 4 287,24682 567.777 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 65 286,92739 570.285 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 6 285,32281 583.074 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 281,98449 610.309 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 50 280,34865 624.029 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 8 280,10360 626.114 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 7 279,60358 630.385 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 11 279,56202 630.726 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 45 278,56749 639.273 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 8 276,62325 656.135 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 40 276,30277 659.076 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 275,19760 668.892 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 8 274,77070 672.639 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 274,22207 677.524 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 274,05704 679.001 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 273,13763 687.491 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 8 270,66652 710.420 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 270,65154 710.568 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 10 270,04710 716.311 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 11 265,19417 763.644 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 263,55538 780.059 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 261,08074 805.613 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 260,16772 815.284 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 255,55286 865.035 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 9 255,13300 869.611 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16 247,67904 954.508 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 15 240,15193 1.043.314 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 58 227,47549 1.200.914 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 223,25215 1.256.886 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 208,18126 1.462.404 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 204,29483 1.517.653 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 203,65301 1.526.800 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 198,19731 1.604.598 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46 196,37365 1.629.359 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 194,80805 1.649.406 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 189,74850 1.702.000 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 187,27460 1.718.772 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 178,58808 1.738.031 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 28 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 64 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 44 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 35 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 55 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 14 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli) TYT 18 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 40 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 16 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 18 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 2 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 7

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