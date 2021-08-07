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Haber Giriş: 07.08.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, Elektronörofizyoloji taban puanları kaç? İşte, Elektronörofizyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de 2 yıllık bir bölüm olan Elektronörofizyoloji oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Elektronörofizyoloji taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT70308,57858421.810
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT5300,16641474.470
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT5298,86061483.364
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9293,42888521.175
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT55289,72843548.611
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT60288,67031556.793
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT6288,50535558.084
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektronörofizyoloji (Ankara)TYT60288,26964559.857
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT10287,90009562.633
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT60287,80133563.374
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT4287,24682567.777
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT65286,92739570.285
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT6285,32281583.074
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9281,98449610.309
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT50280,34865624.029
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT8280,10360626.114
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT7279,60358630.385
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT11279,56202630.726
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT45278,56749639.273
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT8276,62325656.135
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ElektronörofizyolojiTYT40276,30277659.076
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9275,19760668.892
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT8274,77070672.639
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9274,22207677.524
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6274,05704679.001
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9273,13763687.491
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT8270,66652710.420
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4270,65154710.568
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT10270,04710716.311
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT11265,19417763.644
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9263,55538780.059
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6261,08074805.613
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9260,16772815.284
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9255,55286865.035
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT9255,13300869.611
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT16247,67904954.508
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT15240,151931.043.314
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT58227,475491.200.914
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20223,252151.256.886
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51208,181261.462.404
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34204,294831.517.653
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)TYT1203,653011.526.800
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51198,197311.604.598
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT46196,373651.629.359
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59194,808051.649.406
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)TYT8189,748501.702.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51187,274601.718.772
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47178,588081.738.031
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT28  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT64  
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT44  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT35  
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT46  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47  
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT55  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT14  
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)TYT18  
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT40  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT16  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)TYT18  
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT2  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektronörofizyoloji (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT7

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