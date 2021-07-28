Elektronörofizyoloji bölümü nedir? İşte Elektronörofizyoloji bölümü iş imkanları

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Tercih döneminde en çok merak edilenlerden biri de elektronörofizyoloji bölümü. Bu bölümde iş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde yer aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor. İşte, Elektronörofizyoloji bölümü iş imkanları...

Bölümün amacı; beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim gören ''Profesyonel Elektronörofizyoloji Teknikeri'' yetiştirmektir.

MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?

Nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilirler.

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