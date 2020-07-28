Elektronörofizyoloji bölümü nedir? Elektronörofizyoloji bölümü iş imkanları

Elektronörofizyoloji bölümü, iki yıl eğitim alınan ön lisans bölümlerinden biri. Devlet ya da vakıf üniversitelerinde eğitimi alınabiliyor. İşte, Elektronörofizyoloji bölümü hakkında merak edilenler...

Bölümün amacı; beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim gören ''Profesyonel Elektronörofizyoloji Teknikeri'' yetiştirmektir.

MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?

Nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilirler.

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