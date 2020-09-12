MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektronik yazışmalara kriptolu koruma
GeriGündem Elektronik yazışmalara kriptolu koruma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Elektronik yazışmalara kriptolu koruma

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Elektronik yazışmalara kriptolu koruma
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı, devletin tüm kurumlarında yazışmaların elektronik ortamda şifreli yapılması için çalışma başlattı.

Tüm kritik yazışmaları düzenleyen ‘E-Yazışma 2.0’ sistemiyle getirilen şifreleme mekanizmasına göre, belgeyi oluşturan kurum, yazıyı ilgili kuruma elektronik ortamda göndermeden önce şifreleyecek ve şifre sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek. Belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak.

Ayrıca, kurumsal elektronik imza olarak tanımlanan ‘elektronik mühür’ de devreye sokuldu. Elektronik mühür, hazırlanan elektronik belgenin hangi kurum tarafından oluşturulduğunun tespitine imkân sağlayacak. Bunun için de elektronik belgelerin kamu kurumları arasında iletilmesi sırasında yetkisiz kişilerce ele geçirilip okunmasını engellemek amacıyla şifreleme getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kamu kurumları sistemi kullanmaya başlayacak. 

False
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle