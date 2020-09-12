Elektronik yazışmalara kriptolu koruma

Tüm kritik yazışmaları düzenleyen ‘E-Yazışma 2.0’ sistemiyle getirilen şifreleme mekanizmasına göre, belgeyi oluşturan kurum, yazıyı ilgili kuruma elektronik ortamda göndermeden önce şifreleyecek ve şifre sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek. Belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak.

Ayrıca, kurumsal elektronik imza olarak tanımlanan ‘elektronik mühür’ de devreye sokuldu. Elektronik mühür, hazırlanan elektronik belgenin hangi kurum tarafından oluşturulduğunun tespitine imkân sağlayacak. Bunun için de elektronik belgelerin kamu kurumları arasında iletilmesi sırasında yetkisiz kişilerce ele geçirilip okunmasını engellemek amacıyla şifreleme getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kamu kurumları sistemi kullanmaya başlayacak.