Elektronik sigaracılara kaçakçılık operasyonu

Haberin Devamı

Yasadışı ürünleri piyasaya sürüp ticaret yapan kişilerin Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih, Pendik, Bağcılar, Güngören, Eyüpsultan, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde depo ve işyeri olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 24 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 140 milyon lirayı bulan 95 bin 500 elektronik sigara, 41 bin 610 elektronik sigara aparatı ve bin adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.