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Elektronik sigaracılara kaçakçılık operasyonu

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#İstanbul#Elektronik Sigara#Kaçakçılık
Elektronik sigaracılara kaçakçılık operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollarla yurda elektronik sigara sokup ticaretini yaptıklarını belirledikleri kişileri takibe aldı.

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Yasadışı ürünleri piyasaya sürüp ticaret yapan kişilerin Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih, Pendik, Bağcılar, Güngören, Eyüpsultan, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde depo ve işyeri olarak kullandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 24 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 140 milyon lirayı bulan 95 bin 500 elektronik sigara, 41 bin 610 elektronik sigara aparatı ve bin adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Elektronik Sigara#Kaçakçılık

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