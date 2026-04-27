New Zealand Medical Journal dergisinde yayımlanan incelemede, elektronik sigara sıvılarının ısıtılması sırasında ortaya çıkan maddeler değerlendirildi. Araştırmacılar; toksik bileşenlerin kullanıcıların soluduğu buharda bulunabildiğini belirtti.

DAHA AZ ZARARLI AMA ZARARSIZ DEĞİL

Uzmanlara göre elektronik sigara, klasik sigaraya kıyasla daha düşük risk taşıyabilir. Çünkü katran ve karbonmonoksit gibi bazı zararlı maddeler daha az seviyede bulunuyor. Ancak bu durum elektronik sigaranın zararsız olduğu anlamına gelmiyor.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Çalışmanın baş yazarı Prof. Ian Shaw, yalnızca elektronik sigara kullanımının da yaşam boyu kanser riskini artırabileceğini söyledi. Araştırmacılar, kesin uzun vadeli sonuçların ortaya çıkmasının ise yıllar sürebileceğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca elektronik sigaranın özellikle sigarayı bırakmak isteyen yetişkinler için bir geçiş aracı olabileceğini, ancak hiç sigara kullanmayan kişiler için başlamanın sağlık açısından yeni riskler yaratabileceğini belirtiyor.