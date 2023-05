Elektronik sigara inmeyi tetikliyor

Haberin Devamı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Mayıs Dünya İnme Farkındalık Ayı kapsamında, inmeden korunmanın yollarını Hürriyet’e anlattı. Türkiye’de her yıl 45 bin kişinin inme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Topçuoğlu, “İnme, beyin damarlarının tıkanması veya beyin kanaması sonucu oluşuyor. İnme sıklığı Türkiye’nin de aralarında olduğu modern toplumlarda giderek artıyor. Türkiye’de birkaç milyon ile ifade edilen inme geçirmiş kişi var ve bunlara her yıl neredeyse çeyrek milyon daha ekleniyor. Türkiye’de yıllık yaklaşık 45 bin kişi inme nedeniyle yaşamını yitiriyor. Nüfusun yaşlanmasına paralel olarak gelecek yıllarda inme sıklığının giderek artacağı söylenebilir. İnme her türlü beyin fonksiyonunun kaybedilmesine yol açabiliyor. Bunlar arasında ilk sayılanlar ‘yüzde kayma’, ‘konuşma bozukluğu’ ve ‘kolda güçsüzlük’tür. İnme geçirmemek için sigarayı bırakmak, hiç içmemek ve dumana da maruz kalmamak gerekir. Sigarayı bıraktıktan sonraki birinci yılın sonunda inme riski açısından bariz düşme olacaktır “ dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

FAZLA KİLODAN KURTULUN

Topçuoğlu, inmeye karşı alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

- Elektronik sigara, nargile ve her türlü dumanı hayatımızdan çıkarmalıyız.

- Kilo fazlası varsa zayıflamak gerekir.

- Sağlıklı beslenmek için Akdeniz mutfağı öneriyoruz. Yani balık, tahıl ve meyve - sebze tüketimi artırılmalıdır.

- Tuz ve şekeri kesinlikle azaltmak gerekiyor. Tuz günde 1.5 gramı ve ilave şekerin kadınlar için günde 25 gramı, erkekler için ise günde 37.5 gramı geçmemesi gerekiyor.

- Trans yağları hayatımızdan tamamen çıkarmak önemli.

- Haftada en az 150 dakika ve bir seferde en az 10 dakika olacak şekilde orta düzeyde aktivite (mesela tempolu yürümek gibi) veya en az 75 dakika daha ağır egzersiz (mesela koşmak gibi) yapılmalı.

GÜNDE 7-9 SAAT UYUYUN

Hipertansiyon felç yapmadan yıllar öncesinden sessiz şekilde vücudu tahrip etmeye başlar. Ancak bu dönemde tespit ve kontrol ile inme önlenebilir. Kan şekeri düzeyinizi de ölçtürün. İyi uyumak sağlıklı yaşamın temel bir gerekliliğidir. Sağlık için bir erişkinin günde 7-9 saat arasında ve dinlendirici bir uykusu olmalıdır. İyi uyku hijyeni inme riskini bariz azaltır.