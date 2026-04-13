Elektronik kelepçeye rağmen katletmiş

AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde Oğuzlar köyünde, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım (35), ablası Beyaz Çakmak (48) ve yakınları, bayramın birinci günü olan 20 Mart’ta mezarlığa gidip anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç’in mezarlarını ziyaret ederek dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) geldi. Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı. Sağlık ekibi, Gamze Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan Habip Emre Yıldırım, kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Yıldırım’ın kendi sanal medya hesaplarından tehdit mesajları yayınlığı ortaya çıktı. Gamze ve Habip Emre Yıldırım çiftinin 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu, olay tarihinden 6 ay önce de Gamze Yıldırım'ın eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve boşanma davası açtığı öğrenildi. Gamze Yıldırım'ın, eşi hakkında olaydan 4 ay önce elektronik kelepçe ile izlenmesi kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olay günü de Emniyet tarafından, Gamze Yıldırım’da bulunan cihaz sayesinde Habip Emre Yıldırım’ın elektronik kelepçe mesafesini ihlal ettiği ve kendisine yaklaşmakta olduğu yönünde ihbar geldiği belirlendi.

‘ÇAMURA SAPLANMASA ONLARI DA ÖLDÜRECEKTİ'

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden Beyaz Çakmak, “Elektronik İzleme Merkezi’nden aradılar ve Habip Emre Yıldırım’ın, elektronik kelepçe mesafesini ihlal edip kendisine yaklaştığını söylediler. Daha arkamızı dönmeden Habip Emre Yıldırım geldi. Bize, 'Toplanın hepiniz bir yere' dedi. Önce Gamze’ye tüfekle 4-5 el ateş etti. Gamze, kanlar içinde kalıp yere yığıldı. Diğer kız kardeşim ile damadı çok çabaladı. Elinden tüfeği almak istediler fakat alamadılar. Sonra bana yöneldi, ilk önce beni bacağımdan vurdu. Ben kız kardeşime 'Kaçın' dedim. Çünkü Gamze ölmüştü. Onun orada öldüğünü hissettim. Elektronik İzleme Merkezi’nden de Gamze'yi sürekli telefonla arıyorlardı. Ben onlarla telefonla konuşurken, o sırada Habip Emre uzaklaştığını sanmıştım ama kaçmaya çalışan kız kardeşim ile damadını öldürmek için onları da takip etmiş. Arabası çamura saplanınca onların peşini bırakmış. Tekrardan mezara gelip kız kardeşim Gamze'nin kafasına 4-5 el daha ateş edip tekmeledi. Ondan sonra da bana tekrar ateş etti. Elinde telefon vardı ve telefonla konuştuğu kişiye 'Öldürdüm' deyip kaçtı. Ondan sonra ekipler geldi” diye konuştu.

‘SADECE ONUN GİBİ BİRİNDEN KURTULMAK İSTİYORDU’

- HABİP Emre Yıldırım’ın kardeşi Gamze Yıldırım’a sürekli şiddet uyguladığını ve kardeşini kurtarmak için çok mücadele ettiklerini belirten Beyaz Çakmak, “Bu kişinin biz ceza alması istiyoruz. Müebbet ceza alsın ve artık Gamzeler ölmesin istiyoruz. Bu işin sonunu da bırakmayacağız. Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Biz o gün anne ve babamızın mezarında dua ediyorduk. Bayram ziyaretine gittik. Başka bir amacımız yoktu. Birkaç gün öncesinden mezara gelip gitmiş. Olaydan bir gün önce yine gelmiş. Bayram günü aracı ile köyde 3-4 tur atmış. Arabasından ise cephanelik çıkmış, tüfek, silah ve hızar varmış. Biz, kardeşimi kurtarmak için çok mücadele verdik. Bir dönem kadın sığınma evinde kaldı. Hepimizi tehdit etti ama biz, kız kardeşimizi ona teslim etmedik. Biz kurtulmasını istedik” ifadelerini kullandı.