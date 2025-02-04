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Elektronik kelepçesini kıran eski sevgiliden pişkin savunma: Pantolonumu çıkarırken koptu

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#Dilek Acu#Elektronik Kelepçe#Sevgili
Elektronik kelepçesini kıran eski sevgiliden pişkin savunma: Pantolonumu çıkarırken koptu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

Uğradığı şiddet nedeniyle evinin önüne demir barikat kuran ve eski sevgilisi Ahmet Çelik’e mahkeme kararıyla ‘elektronik kelepçe’ taktıran Dilek Acu, bu defa ‘kelepçe ihlali’ nedeniyle şikâyetçi oldu.

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Kelepçesini kıran Ahmet Çelik’in kendisine zarar verebileceğini belirten Dilek Acu, can güvenliği riskinin olduğunu öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarı üzerine harekete geçen aile mahkemesi, kararı ihlal ederek elektronik kelepçesini kıran Ahmet Çelik’e 3 gün zorlama hapsi kararı verdi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden Ahmet Çelik ise yaklaşık bir yıldır elektronik kelepçenin ayağında takılı olduğunu belirterek, “O gece pantolonumu çıkarırken zorlama sonucu kelepçem kopmuştur. Kesinlikle kasten yapmadım. Zaten çıkmasına bir ayım kalmıştı. Böyle bir şeyi bilerek niye yapayım? Aleyhime verilen hapis kararının kaldırılmasını talep ederim” dedi. Ancak mahkeme, hapis kararını kaldıracak nitelikte dosyaya yeterli delil sunmadığı gerekçesiyle Ahmet Çelik’in bu itirazını reddetti.

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#Dilek Acu#Elektronik Kelepçe#Sevgili

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