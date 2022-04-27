Elektrogitarın genç yeteneği Rabia

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İstanbul Medipol Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rabia Akbıyıkoğlu’nun elektrogitarla yaptığı sololar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Gece grubuyla birlikte ortaya koyduğu performansla büyük dikkat çeken gitarist Akbıyıkoğlu metal müziğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını söylüyor.

Burdur’da doğup büyüyen Akbıyıkoğlu, “Metal müziğe olan tutkum küçükken ablamla birlikte Linkin Park, Anathema, Apocalyptica gibi grupları dinleyerek başladı. Gitar çalmaya da yine ablamın evdeki klasik gitarıyla kendi kendime bir şeyler çalmayı deneyerek başladım. Lisedeki arkadaşlarımın desteği ve metal müziğe olan yoğun ilgim sebebiyle lise yıllarında elektrogitara geçtim” diyor.





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Çalışmalarını tekil olarak sürdürdüğünü söyleyen Akbıyıkoğlu, çaldığı cover şarkıları, soloları sosyal medyadan paylaşırken tamamı başörtülü kadınlardan oluşan Akşam grubuna da konuk sanatçı olarak gidip konserler veriyor. Hedeflerini sorduğumuz Akbıyıkoğlu, en büyük hayalinin dünya çapında konserler veren ve kendi müziğini ortaya koyabilen bir müzisyen olmak olduğunu söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Müzikal anlamda kendimi ileride birçok kadın müzisyene örnek olan bir elektrogitarist olarak görmek istiyorum.”

TEPKİLERİ MÜZİĞİYLE CEVAPLIYOR

Sosyal medyada ve konserlerde kendisine olan ilgiden memnun olduğunu söyleyen Akbıyıkoğlu, “Müziğimi sosyal medyada paylaştığım günden bu yana çeşitli tepkiler alıyorum. Bu tepkilere karşı en başından beri tavrım hep sessiz kalıp işime odaklanıp müzik yapmaya devam etmek oldu. Bir işte başarıya ulaşan kadınlara karşı başörtülü olsun ya da olmasın her zaman çeşitli tepkiler gösterenler, başarılarına gölge düşürmek isteyenler oluyor ve olacaktır. Bu tip tepkilere en güzel cevap daha çok çalışıp büyük şeyler başarmak diye düşünüyorum” diyor.