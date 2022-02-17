'Elektrikte yeni düzenleme 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacak'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Putin ne yapmak istiyorPutin ne yapmak istiyor?#Rusya
Luis Campos derken Wesley Sneijder kararı Kabul ederimLuis Campos derken Wesley Sneijder kararı! 'Kabul ederim'#Ajax
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Krizde yeni perde: Putin açıklamıştı... ABD ve İngiltere yalanladıKrizde yeni perde: Putin açıklamıştı... ABD ve İngiltere yalanladı! #Rusya
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
HABERLERGündem Haberleri

'Elektrikte yeni düzenleme 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacak'

#Binali Yıldırım#Elektrik#Fatura
Elektrikte yeni düzenleme 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni elektrik düzenlemesinin 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacağını ifade ederek, “Bölgesel kriz ya da bölgede başka istikrarsızlıklar yaşamazsak, önümüzdeki kısa vadede her şey hızla düzelecek” dedi.

Haberin Devamı

Yıldırım, CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını özetle şöyle yanıtladı:

4 MİLYON HANE

“(Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları) 210’a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları çalışılıyor. İkincisi, iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de birinci kademe tarifenin içine sokuldu. 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek.

100 MİLYARI HAZİNE’DEN

En çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Vatandaş diyor ki; ‘Elektrik üretim gücümüzü 32 bin megavat’tan 100 bin megavat’a çıkardınız. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor?’ Cevabını verelim. Maliyet artışı pandemide öyle oldu ki 2021’in sonuna kadar biz bunu vatandaşın faturasına yansıtmadık. 100 milyarı Hazine’den verdik. Ama hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak gerekti. Üretimin sürdürülebilirliği her şeyin önünde.

REKABET ÇETİN

Haberin Devamı

(Elektrikte özelleştirme eleştirileri) Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar elde edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı.

Barajlar dolar, kuraklık olmaz, Ukrayna - Rusya savaşı, bölgesel kriz ya da bölgede başka istikrarsızlıklar yaşamazsak, önümüzdeki kısa vadede her şey hızla düzelecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Pandemide de işin sonuna geldik. Omikron varyantı artık nezle gibi bir şey. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. Çok yakın zamanda koronavirüsle ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz.

RAHATLAMAYI GÖRECEĞİZ

Hükümetimiz 15 aylık bir takvim ortaya koydu. Geçen senenin gelen yüküyle enflasyon baz etkisiyle devam edecek. Yazdan sonra rahatlamayı göreceğiz. Öbür sene daha da rahatlayacağız. Koronavirüs ile ilgili tedbirler rahatlatılacak. Turizm rahatlayacak.

Haberin Devamı

(Altı partinin bir araya gelmesi) Hiç şüpheniz olmasın. Kazanamayacaklar. Oradaki simalara bir bakalım. Onların hangi konularda müşterekliği var, onu düşünelim.

(Erken seçim) Yok, ihtimal sıfır. Seçimden kaçan bir parti değiliz. Mutlaka yapılacak. Bu seçim lafını ortaya konuştuğunuz zaman bütün planlarınız allak bullak olur. Seçim için değil, gelecek için planlarımızı yapmaya devam ediyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Binali Yıldırım#Elektrik#Fatura

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme