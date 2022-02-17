'Elektrikte yeni düzenleme 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacak'

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Yıldırım, CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını özetle şöyle yanıtladı:

4 MİLYON HANE

“(Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları) 210’a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları çalışılıyor. İkincisi, iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de birinci kademe tarifenin içine sokuldu. 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek.

100 MİLYARI HAZİNE’DEN

En çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Vatandaş diyor ki; ‘Elektrik üretim gücümüzü 32 bin megavat’tan 100 bin megavat’a çıkardınız. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor?’ Cevabını verelim. Maliyet artışı pandemide öyle oldu ki 2021’in sonuna kadar biz bunu vatandaşın faturasına yansıtmadık. 100 milyarı Hazine’den verdik. Ama hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak gerekti. Üretimin sürdürülebilirliği her şeyin önünde.

REKABET ÇETİN

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(Elektrikte özelleştirme eleştirileri) Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar elde edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı.

Barajlar dolar, kuraklık olmaz, Ukrayna - Rusya savaşı, bölgesel kriz ya da bölgede başka istikrarsızlıklar yaşamazsak, önümüzdeki kısa vadede her şey hızla düzelecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Pandemide de işin sonuna geldik. Omikron varyantı artık nezle gibi bir şey. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. Çok yakın zamanda koronavirüsle ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz.

RAHATLAMAYI GÖRECEĞİZ

Hükümetimiz 15 aylık bir takvim ortaya koydu. Geçen senenin gelen yüküyle enflasyon baz etkisiyle devam edecek. Yazdan sonra rahatlamayı göreceğiz. Öbür sene daha da rahatlayacağız. Koronavirüs ile ilgili tedbirler rahatlatılacak. Turizm rahatlayacak.

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(Altı partinin bir araya gelmesi) Hiç şüpheniz olmasın. Kazanamayacaklar. Oradaki simalara bir bakalım. Onların hangi konularda müşterekliği var, onu düşünelim.

(Erken seçim) Yok, ihtimal sıfır. Seçimden kaçan bir parti değiliz. Mutlaka yapılacak. Bu seçim lafını ortaya konuştuğunuz zaman bütün planlarınız allak bullak olur. Seçim için değil, gelecek için planlarımızı yapmaya devam ediyoruz.”