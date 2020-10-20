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Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Elektrikli vicdansızlık! Görüntüler şoke etti

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Elektrikli vicdansızlık! Görüntüler şoke etti
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine elektrik veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, balıkların ölümüne neden oldu.

Gülşehir’den geçmekte olan Kızılırmak nehrinde binlerce balık vatandaşlar tarafından ırmak kenarına vurunca görüldü. Kızılırmak nehrine elektrik vererek balıklara katliam yapıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Irmağa elektrik vererek bu katliamı yapanlara gerekeni yapacağız. Lütfen sizlerde görürseniz bize ve Jandarmaya bildirin” sözlerini paylaştı.

Elektrikli vicdansızlık Görüntüler şoke etti

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