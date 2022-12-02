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Elektrikli testere ile üzerlerine koştu! Dehşete düşüren anlar

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#Eskişehir#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 10:40

Eskişehir’de 10 gün önce bir eğlence mekânının önünde çıkan, elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı, 2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gece Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanı önünde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Olayla ilgili 2 grubun birbirine saldırdığı anlar civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; Recep A. ile Şükrü A.’nın bıçak ve elektrikli testereyle diğer grubun üzerine yürüdüğü, A.G.’nin ise tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor. Sonrasında ise yerdeki şahsın darp edilmesi ve boş alkollü içecek şişesiyle dövüldüğü anlar görülüyor.

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#Eskişehir#Polis#Kavga

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