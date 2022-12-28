Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.