×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Elektrikli scooterlı katilin kimliği belli oldu! 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Cinayet#Metin Direk
Elektrikli scooterlı katilin kimliği belli oldu 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 12:51

Avcılar’da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in (31) katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooterle gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk (25) kısa sürede yakalandı. Şüphelinin 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı, psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

Gözden KaçmasınDolu savar yasaklandı Yağmur yağmasını engelliyor | Valiliğimiz bu kararı aldı, Bilimsel açıklama yok'Dolu savar' yasaklandı! Yağmur yağmasını engelliyor | 'Valiliğimiz bu kararı aldı, Bilimsel açıklama yok'Haberi görüntüle

Elektrikli scooterlı katilin kimliği belli oldu 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

'2 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi. Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKar yağışı başladı Meteoroloji uyardı: Gün boyu devam edecekKar yağışı başladı! Meteoroloji uyardı: Gün boyu devam edecekHaberi görüntüle

Elektrikli scooterlı katilin kimliği belli oldu 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli Rıdvan Direk'in, görgü tanıkları tarafından teşhis edildiği de öğrenildi.

Gözden KaçmasınKaymakam mesaisinden artan zamanda oraya gidiyor 11 yıldır sürüyor | İlk kez yapıyorum, tarihe imza atmak istiyorumKaymakam mesaisinden artan zamanda oraya gidiyor! 11 yıldır sürüyor | 'İlk kez yapıyorum, tarihe imza atmak istiyorum'Haberi görüntüle

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Cinayet#Metin Direk

BAKMADAN GEÇME!