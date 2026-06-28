×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Elektrikli otomobil alev alev yandı! Sürücü dehşeti anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Yiğit#Elektrikli Otomobil#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 10:11

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen elektrikli otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü İsmail Yiğit ailesini araçtan son anda kurtardı. Otomobil demir yığınına dönerken, dumandan etkilenen eşi ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 21.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte 34 MYK 987 plakalı elektrikli otomobiliyle Marmaraereğlisi'nden İstanbul'a doğru yola çıktı. Bir süre sonra motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören Yiğit, aracı emniyet şeridinde durdurarak ailesini tahliye etti.

Elektrikli otomobil alev alev yandı Sürücü dehşeti anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

CAYIR CAYIR YANDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sürücü Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak arkasında seyir halindeki arkadaşıyla birlikte yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haberin Devamı

Elektrikli otomobil alev alev yandı Sürücü dehşeti anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yangın nedeniyle paniğe kapılan Yiğit'in eşi ve 2 çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Yanan otomobil demir yığınına dönerken; yangının ilk anları, araçtakilerin kurtulması ve aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elektrikli otomobil alev alev yandı Sürücü dehşeti anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

“BİZİM ÖLÜM HABERİMİZİ YAPIYOR OLABİLİRDİNİZ”

Ölümden son anda kurtulduklarını dile getiren İsmail Yiğit, "Aracım 2025 model, mart çıkışlı ve 29 bin kilometrede. 6 ay önce yetkili servisten garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. Bugün Marmaraereğlisi'nden ailemle birlikte yola çıktım. 100 kilometre hızla seyir halindeyken arabamın altından dumanlar çıkmaya başladı. Bir buçuk dakika içerisinde motordan kaynaklı yandı. 12 dakika içerisinde bütün araba bu hale geldi. Arabanın bagaj kapağı yok. Ön cam yandı, kaputu yandı. Garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım. Ailemi çıkardıktan bir buçuk dakika sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım kapılar kitlenmişti. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı. Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa şu an belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz. Ambulans geldi, eşim ve çocuklarıma ön tedaviyi yaptılar. Kontrol için de hastaneye geçtiler" dedi.

Gözden Kaçmasınİstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralıİstanbul'da feci kaza! Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAnkara’da feci kaza Takla atan otomobilin sürücüsü öldüAnkara’da feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldüHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Yiğit#Elektrikli Otomobil#Yangın

BAKMADAN GEÇME!