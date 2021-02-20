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Tolgahan KAYLI/DALAMAN (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (45), hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.

Gazezoğlu, önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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