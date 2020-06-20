Elektrikli faytona eksik belge engeli

Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atlı faytonlar yerine kullanılmak üzere 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu’na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Adalar Kaymakamlığı’nca, 15 Haziran’da elektrikli araçların kullanımı için başvuran İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü’ne verilen cevapta, “Araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1 ve 91’inci maddelerinde istenilen (tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi) belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin uygun görülmemiştir” denildi.

PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Cevap yazısında “Zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araçların trafikten men edileceği hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim” ifadelerine de yer verildi.

İMAMOĞLU: TÜM YOLLARI YAYA YOLU İLAN ETTİK İmamoğlu, Büyükada’da bir grup hayvansever tarafından protesto edildi.



Elektrikli araçların test edilmesi için dün Büyükada’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı’nın aldığı kararı değerlendirdi. İmamoğlu, “Yolda söylediler ama bir bilgi eksikliği var. Çünkü biz bir kararla tüm yolları yaya yolu ilan ettik. O yollara uygun bu araçlar. Keşke Kaymakam Bey aramızda olsaydı. Her şey tamamlanacak ve araçlarımız hayata geçecek. Valimizle de görüştüm. Süreçle ilgili bilgi verdim. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz” diye konuştu. Adalar Belediyesi’ni ziyareti sonrasında elektrikli araç park ve şarj istasyonu atölye alanına giderek deneme sürüşü yapan İmamoğlu, elektrikli araçla İSPARK at ahırlarına da giderek inceleme yaptı.

ADALAR KAYMAKAMI MUSTAFA AYHAN: ‘BELGELER TAMAM OLUNCA İZİN ÇIKAR’

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan İETT’nin, Adalar’da toplu taşımada kullanılacak 60 elektrikli aracın karayolları tescili için gerekli belgeleri oluşturmasının ardından gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. Adalar için doğa dostu, çevreci ve SİT alanına uygun bir ulaşım aracının oluşturulmasını kendilerinin de arzu ettiğini ifade eden Ayhan, özetle şunları söyledi: “Trafik Hizmetleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışma neticesinde, bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliğini taşımadığı anlaşıldı. Araçların kanuni olarak uyulması gereken tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması da gerekiyor. Arkadaşlarımızın yapılan incelemesinde bu araçlarımızın özellikleri nedeniyle tescillerinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldı. Bu eksiklikler nedeniyle araçların Karayolları Trafik Kanunu’na göre karayollarına çıkması risk teşkil ediyor. Herhangi bir kaza olması, zarar doğması durumunda bu sorumluluğu Adalar Kaymakamlığı olarak bizlerin ve diğer emniyet güçlerimizin ve İBB Meclisi’nin de üstlenemeyeceği açık.”