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Elektrikli bisikletle TIR’a çarptı

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#Beylikdüzü#Elektirikli Bisiklet#TIR
Elektrikli bisikletle TIR’a çarptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Beylikdüzü D-100 karayolunda seyir halinde ilerlerken TIR'a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Şahin Bozkurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Karayolu Yan yol Avcılar mevkiinde meydana geldi. Şahin Bozkurt'un kullandığı elektrikli bisiklet, önünde ilerleyen 34 PIN 17 plakalı TIR'a çarptı. Bisiklet ve sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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#Beylikdüzü#Elektirikli Bisiklet#TIR

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