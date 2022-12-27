Elektrikli bisikletle TIR’a çarptı

Haberin Devamı

Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Karayolu Yan yol Avcılar mevkiinde meydana geldi. Şahin Bozkurt'un kullandığı elektrikli bisiklet, önünde ilerleyen 34 PIN 17 plakalı TIR'a çarptı. Bisiklet ve sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.