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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

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Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
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ANTALYA'da, 4 kişinin bindikleri elektrikli bisikletle tramvay yolunda ilerlemesi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde, kimliği belirsiz 4 kişinin, bindikleri elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü. Elektrikli bisiklet üzerindekilerden 2'sinin oturarak, 1'inin ise ayakta gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, diğer kişinin ise sadece eli görülebildi. Şaşkınlıkla bu anları kaydedenler, tepkilerini de dile getirdi. Elektrikli bisiklettekiler, tramvay yolunda bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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