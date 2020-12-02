Kent merkezinde, kimliği belirsiz 4 kişinin, bindikleri elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü. Elektrikli bisiklet üzerindekilerden 2'sinin oturarak, 1'inin ise ayakta gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, diğer kişinin ise sadece eli görülebildi. Şaşkınlıkla bu anları kaydedenler, tepkilerini de dile getirdi. Elektrikli bisiklettekiler, tramvay yolunda bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.