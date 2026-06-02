Elektrikli bisikletin pili patladı, sürücü yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 04:39

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisikletin pili patladı. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hürriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryası henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda patlayarak alev aldı. Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu. Çevrede bulunan esnafın yangın battaniyesiyle yaptığı müdahale sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine ol y yerine gelen itfaiye ekipleri ise bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

