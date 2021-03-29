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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

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Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karışan 7 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı
İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının artması polis ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ve çok sayıda parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2’sinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

 

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