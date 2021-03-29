Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının artması polis ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ve çok sayıda parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2’sinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara