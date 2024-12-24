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Elektrikli bisiklet kullanıcısı Seren'in kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Ödemiş#Seren Kocaman
Elektrikli bisiklet kullanıcısı Serenin kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 15:43

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Seren Kocaman (23), hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kiraz-Ödemiş kara yolu üzeri Okka Taşı mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan çıktığı öne sürülen Seren Kocaman'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kocaman, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, kurtarılamadı. M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Elektrikli bisiklet kullanıcısı Serenin kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Elektrikli bisiklet kullanıcısı Serenin kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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#İzmir#Ödemiş#Seren Kocaman

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