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'Elektrikli araçlar evde şarj edilmeyecek' iddiasına DMM'den açıklama: Cezalar mevduat ihlallerine yönelik

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#Elektrikli Araç#Elektrikli Otomobil#İletişim Başkanlığı
Elektrikli araçlar evde şarj edilmeyecek iddiasına DMMden açıklama: Cezalar mevduat ihlallerine yönelik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:15

Elektrikli araçlarla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada "İddia edilen cezalar halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir." denildi.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" iddialarının yer aldığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

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"CEZALAR MEVZUAT İHLALLERİNE YÖNELİK"

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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