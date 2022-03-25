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Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Mart arıza ve kesinti listesi

#BEDAŞ#AYEDAŞ#Elektrik
Elektrikler ne zaman gelecek İşte 25 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi günlük olarak paylaşılıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saate odaklandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'da 25 Mart 2022 günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah YİĞİT, ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 25., ATATÜRK sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2536. sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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#BEDAŞ#AYEDAŞ#Elektrik

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