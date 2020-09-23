Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Eylül İstanbul kesinti listesi!

İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Kesintinin yaşadığı lokasyonlardaki vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. İşte, 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

ARNAVUTKÖY

MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 23/09/2020 01:00:00 - 23/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY



ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 23/09/2020 03:00:00 - 23/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK sk bölgelerinde 23/09/2020 05:00:00 - 23/09/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY



MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, BALKAN, GÜLAĞACI, GÜLBİN, HAMİT, SOYKAN, TAMER sk bölgelerinde 23/09/2020 09:00:00 - 23/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY



MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, AKDİL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/09/2020 09:00:00 - 23/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, AKDİL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/09/2020 13:00:00 - 23/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK sk bölgelerinde 23/09/2020 09:00:00 - 23/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, GÜNIŞIĞI, KAZIM KARABEKİR, LATİFE HANIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, KAZIM KARABEKİR, SEZAİ KARAKOÇ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / SAADETDERE mah 5., FEVZİ ÇAKMAK sk / ZAFER mah 110., 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 23/09/2020 09:30:00 - 23/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, KÖROĞLU, LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 93., 96., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 23/09/2020 13:00:00 - 23/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR



MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, F23, KARA İBRAHİM, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 23/09/2020 13:00:00 - 23/09/2020 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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