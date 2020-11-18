Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım İstanbul arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı semtlerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da kendi semtlerinde ne zaman elektrik geleceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte, BEDAŞ VE AYEDAŞ kesinti listeleri...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 18/11/2020 00:00:00 - 18/11/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 18/11/2020 01:30:00 - 18/11/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 18/11/2020 03:30:00 - 18/11/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2060., 2064., 2071., 2072., 2073., 2074., 2080. sk bölgelerinde 18/11/2020 09:00:00 - 18/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI, TURGUT REİS sk bölgelerinde 18/11/2020 10:00:00 - 18/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk bölgelerinde 18/11/2020 09:00:00 - 18/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk bölgelerinde 18/11/2020 11:00:00 - 18/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, HARBİYE, KUŞTEPE, OSMANLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/11/2020 09:30:00 - 18/11/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, CERRAHPAŞA, DİVAN, GENÇLİK, HALİKARNAS, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF, VEZİRLER sk bölgelerinde 18/11/2020 10:00:00 - 18/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MÜCADELE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, AĞA KÜLHANI, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 18/11/2020 00:00:00 - 18/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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