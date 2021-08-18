Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Ağustos İstanbul kesinti listesi

İstanbul'un bazı semtlerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da kendi semtlerinde ne zaman elektrik geleceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte, BEDAŞ VE AYEDAŞ kesinti listeleri...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/08/2021 01:00:00 - 18/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAKA, AKYAYLA, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AZAM, AÇIKEL, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BENGİ, BORANALP, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CEBRAİL, CENDERE, COŞANDERE, COŞKUNER, CİHANNUR, DEKOR, DEVEKUŞU, DÜDEN, EMİR SULTAN, HALDUN, HALİL İBRAHİM, KAPLICA, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KİFAYET, MANAVGAT, MARAŞ, MUTEDİL, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFA, NURCİHAN, NURHİLAL, NURSEN, OĞUZELİ, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEMAVER, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, TECER, TEFEKKÜR, TUTUMLU, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEKTA, YEŞİLDAL, YEŞİLOVA, YÜZAKI, ZEKAİ, ZİGANA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İKTİSAT, İNCİRLİOVA, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 18/08/2021 03:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 22:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 18/08/2021 09:00:00 - 18/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 18/08/2021 00:00:00 - 18/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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