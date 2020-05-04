Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul ilçe ilçe elektrik kesinti listesi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap ararken, Avrupa Yakası elektrik dağıtım sorumlusu BEDAŞ bir kaç ilçede olan elektrik kesinti listesini yayınladı. Anadolu Yakası elektrik dağıtım sorumlusu AYEDAŞ ise planlı elektrik kesintisi yapılmadığını resmi adresinden duyurdu. Peki İstanbul'un hangi semtlerindeki elektrik kesintisi var? İşte elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.05.2020 06:30 - 04.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, BİHTER, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, VEDA, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BADEMLİK, BAŞKALE, BERKKAN, CANİK, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, GÜLİBRİŞİM, HACI, HALAY, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KANUNİ, KIBRIS, KIZILAY, KOSOVA, KUŞAK, MAKBUL, MARMARA, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARAL, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, TİMUÇİN, YUMAK, YURDAER, YURDAKUL, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454710)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455627) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455627)

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI sk / MAHMUTBEY mah HALKALI sk // bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454854) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah SIRAEVLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452595) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452595)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 04.05.2020 14:00 - 04.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, TAŞKALE, YAKUT 2 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2453614) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453614)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, BOZKIR 1, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, ERENLER 1, ERLER, GÖKTAŞ, HİSAR 1, HİZAL, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., MAHMUTBEY 9., NARLIBAHÇE, SARAY, SEMBOL, YAKUT 2, YEŞİLBAĞ, ÇAYIROVA, ÇİĞDEM 1, ÜNVER, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454088)

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452653) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452665) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452665)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 04.05.2020 17:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454757) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454757)

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.05.2020 16:30 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 240., AYDIN MENDERES, HÜRRİYET sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454570)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.05.2020 16:30 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, ALAGEYİK, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DİLARA, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, MARTI, NEŞE, NİNE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454715) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454715)

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2454163) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-/ KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / BASAK mah bir kısmı bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2453104) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 10.GÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞİMAM, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, MALTA ÇARŞISI, YEDİ EMİRLER, İSLAMBOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452526) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.05.2020 01:00 - 04.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk / MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, BELGİN, DARGIN, DEVELİ, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KAĞITHANE, KUBAN, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, UĞUR, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BAHTİYAR, CAMİ, CENDERE, KIVANÇ, LİMON, NEŞE, ONURCAN, RÜMEYSA, SEVİNÇ, SİNANPAŞA, UYGUN, YAYLA, YILDIZHAN, ÇAYIRBAŞI, ÖZGÜN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2453219) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453219)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.05.2020 01:00 - 04.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SEVİM, VATAN sk / MERKEZ mah CEYLAN sk / SEYRANTEPE mah AKSEV, ALADAĞ, ALTINBAŞAK, ASAF, BAŞKIR, BÜLBÜL, BİNNUR, CAN, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DENİZCİ, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SIRMALI, SOYLU, SİTE, TURNA, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2453220) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453220)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455672) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455672)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 15:00 - 04.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk / MEHMET AKİF mah 3.BARBAROS, KILIÇ ALİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452574) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452574)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454793) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454793)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKAÇ ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DIŞBUDAK, EBABİL, NİLÜFER, TOMURCUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454789) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454789)

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.05.2020 10:00 - 04.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, MERKEZ CAMİİ, MERTER, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452966)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.05.2020 05:00 - 04.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2454878) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454878)

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453009) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453009)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455559) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455559)

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., 114. ARALIK, 308., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452634) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452634)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43., G/45., G/47., G/48., G/49. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454234) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454234)