Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 21 Aralık elektrik kesintisi programı
İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeler ve mahallelere planlı bakım çalışmaları gereğinde elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saate odaklanmış durumda. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Aralık elektrik kesintisi programı...
BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın "Planlı Bakım ve Onarım Çalışmaları" sayfasında arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.
Operasyonel iş süreçlerine bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar meydana gelebilmektedir.
BEDAŞ 21 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, YAYLI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2876800
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah KARADUT, LALE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:30:00 - 21/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2873864
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜÇLÜ, HAVAALANI, KIRGIZ, KÖYİÇİ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2858889
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2875492
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2876021
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2875438
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 2875269
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2876827
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2870018
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2871822
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2871826
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, GÖKMEN, MAHMUTBEY, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 21/12/2020 10:56:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2872372
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2875413
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2872002
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, BAĞDAT, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ZEMBİLCİ, ÇORUH sk bölgelerinde 21/12/2020 12:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 2875406
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah MENDERES, UZMAN, İNEBEY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2872345
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
21 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ADALAR
13:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK
BEYKOZ
09:30 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
KADIKÖY
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR
ÜMRANİYE
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HAYRUNNİSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KARAKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BEYAZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ELİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY
21 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
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