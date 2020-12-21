Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 21 Aralık elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın "Planlı Bakım ve Onarım Çalışmaları" sayfasında arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

Operasyonel iş süreçlerine bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar meydana gelebilmektedir.

BEDAŞ 21 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, YAYLI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876800



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah KARADUT, LALE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:30:00 - 21/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2873864



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜÇLÜ, HAVAALANI, KIRGIZ, KÖYİÇİ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2858889



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2875492



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2876021



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2875438



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 2875269



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2876827



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2870018



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2871822



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2871826



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, GÖKMEN, MAHMUTBEY, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 21/12/2020 10:56:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2872372



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2875413



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2872002



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, BAĞDAT, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ZEMBİLCİ, ÇORUH sk bölgelerinde 21/12/2020 12:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 2875406



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah MENDERES, UZMAN, İNEBEY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872345



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ADALAR

13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: AZİZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAMLIK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KESİK ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YAKAMOZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KIŞBAHÇELERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARNIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: TAKIMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİ KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAKILTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAM MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ŞAKAYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİYALI

BEYKOZ

09:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: TEPETARLA YOLU

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN

ÜMRANİYE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM 09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HAYRUNNİSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KARAKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BEYAZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ELİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY

21 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN