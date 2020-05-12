Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ilçelere göre planlı elektrik kesintileri

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlarımız yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisinin ne zaman düzeleceğiniz merak ediyorlar. Elektrikler ne zaman gelecek sorusu internette aranan konular arasında.. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre ilçelerin elektrik kesinti listesi açıklandı.

12 MAYIS AVRUPA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ



ARNAVUTKÖY

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, MESİRE, ÖZYILDIRIM sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464280) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464280)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 12.05.2020 06:00 - 12.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2463888) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463888)

AVCILAR

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜVENEL sk / FİRUZKÖY mah ELMAS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464445) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464445)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜVENEL sk / FİRUZKÖY mah ELMAS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464427) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464427)

BAĞCILAR

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2564., İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463505)

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, VİŞNE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463233) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463233)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., AŞIK VEYSEL, BANU, BOZOK, CEM, DAL, DEMİR, DOĞU, DİRHEM, GAMZE, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, HEKİM, KAYA, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LALELİ, NADİR, NEDİM, NİGAR, SEL, SUNA, TURHAL, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÖZBEY, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İNCİLER, ŞAHİN, ŞİRİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463234) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463234)

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HİLAL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KILIÇ sk / MERKEZ mah 19 MAYIS, ARŞ, AVCI, CEYHAN ÇIKMAZI, CEYLAN, EYÜP, EĞRİDERE, GÜLOVA, GÜLTEPE, GÜNEY ÇIKMAZI, HAVUZBAŞI, PEYMAN, REYHAN, YUVALI, ÇAVDAR, İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah AKLAR, HARMAN ÇIKMAZI, MARMARA, PATİKA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2461951) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, MERCAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463601) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 5., 7., İHLAS sk / YAKUPLU mah 10., 14., 16., 34. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463523)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EFEM, FATİH, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, ÇINARLI, İDİL, İKRAM sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464352) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464352)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYTAÇ, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖZDE, KALE, MORLALE, OKAN, SEBAT, SERVET, TAVŞANLI, YILMAZ, ZİYA GÖKALP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464363) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464363)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, MODA, SULTAN FATİH, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK, EDİP, KOCATEPE, KÖPRÜ, İMAR, İMREN, ŞANLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464360) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464360)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, DUMAN, KIZILIRMAK, KOCATEPE, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464376)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464378) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464378)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 146., 166., 176., 182., 43., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KUBİLAY, YAKUPLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464468) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464468)

BEYOĞLU

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BAKIR sk / HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah BAŞ CERRAH, DEMİRCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GÜMÜŞ HALKA, HOCA TAHSİN, KARANLIK FIRIN, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, REVANİ, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465446) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465446)

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, ASLI, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CUMHURİYET 5, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, GÖLBOYU, HAMAM, KAMELYA 4, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇİFTLİK, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464450) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464450)

ÇATALCA

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- KIZILCAALİ mah. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463998) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463998)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-/ KALEİÇİ mah TUTKU SOK. ÇAĞRI SOK. KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL CADDESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464016) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464016)

ESENYURT

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 12.05.2020 00:00 - 12.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462777) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462777)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 217., 277., 300., sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464190) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464190)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464439) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464439)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464444) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464444)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 222., 227., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464465) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464465)

EYÜPSULTAN

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 1.YASEMİN, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 29 MAYIS, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KAYIKÇI, KIRMIZIGÜL, MAÇKA , OSMANPAŞA ÇIKMAZI, PORTAKAL, SELİN, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY skSAKARYA mah YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459549)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 04:30 - 12.05.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461928) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461928)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, ZERRİN, ÜÇEVLER sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461929) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461929)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 1.YILMAZ, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464480) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464480)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 1.YILMAZ, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464495) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464495)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.MEŞE ÇIKMAZI, 2.DEFNE ÇIKMAZI, ALT ÇAMLIK YOLU, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, KARAMEŞE YOLU, KORUYOLU, KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI, ORMAN YOLU, YEŞİL VADİ YOLU, ÇAMLIK, ÜST ÇAMLIK YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464498) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464498)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BATI YOLU, BEYZA, DOĞU YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜÇEVLER, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464499)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465335) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465335)

FATİH

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, TAVANLI ÇEŞME sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459550) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459550)

GÜNGÖREN

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 12.05.2020 16:30 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, BALABAN, BAYKARA, DENİZCİ, HALİL GÜLTEKİN, HUZUR, IŞIK, KANATLI, KEŞİF, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, SEBLA, TALİP, TEZCAN, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464254) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



(2464254)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, KUBİLAY, PETEK, SAYDAM, SOĞANLI sk / MERKEZ mah KARINCA, SOĞANLI sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2464500) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464500)

KAĞITHANE

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, EZEL, GELİN, KAĞITHANE, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ŞEVKETPAŞA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463750) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463750)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 12.05.2020 01:00 - 12.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, BİNNAZ, ERAY, ERZİNCAN, EZEL, FESTİVAL, GELİN, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, KAĞITHANE, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2463754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463754)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 12.05.2020 12:00 - 12.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, BİNNAZ, EZEL, GELİN, KAĞITHANE, NURTAÇ, SEVİLEN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463746) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463746)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463310) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463310)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465459) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465459)

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461799)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461800) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461800)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463762) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463762)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463782) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463782)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk / GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463783) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463783)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463781) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463781)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 12.05.2020 15:00 - 12.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 2.ATATÜRK, CAMİALTI, MEŞE, OKUL ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 12.05.2020 05:00 - 12.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, BÜLENT, DEKAN, TAŞÇI sk / TELSİZLER mah TALATPAŞA sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BASRİ, DADAŞ, DAL, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464372) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464372)

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 12.05.2020 16:00 - 12.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2461944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461944)

13 MAYIS ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEYKOZ

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ELMAS TABYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: DALGIÇLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: KÜPEŞTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: SİVRİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: PERÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: HADDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT LEVENT BİRBEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: TAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ÇAYLIK 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AVRASYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GAYRET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

ÇEKMEKÖY

06:00 - 09:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: HAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: DORUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÇİMENZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SARNIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAPLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: UÇAK

PENDİK

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HÜMAYUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ALEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VEFAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜDDET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜVARİ

SANCAKTEPE

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: KAYMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: PUSULA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: UYGUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: AKTUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: DOLUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: GÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: SEMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: CÜMBÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: GÜVERTE 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GEYLANİ 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAKABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GEYLANİ 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MÜSLÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

SULTANBEYLİ

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAMZABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HUREYRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TACİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜMEYYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AKARÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AYDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BİRDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HELVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KEFKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BİLALİ HABEŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜNEŞLİ

TUZLA

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YUVA

ÜSKÜDAR