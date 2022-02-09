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Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Şubat elektrik arıza ve kesinti listesi

#Elektrik#Kesinti
Elektrikler ne zaman gelecek 9 Şubat elektrik arıza ve kesinti listesi

İstanbul Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi günlük olarak paylaşılıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saate odaklandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'da 9 Şubat 2022 günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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#Elektrik#Kesinti

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