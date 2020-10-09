Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Ekim 2020 elektrik kesinti programı

Elektrik kesintisi, 9 Ekim Cuma günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında dağıtım şirketlerinden alınan kesinti ve onarım saati bilgileri ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, HADIMKÖY-İSTANBUL sk / YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk // AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-722 sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, CİVA, KAPTAN, KARACAOĞLAN sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ŞELALE sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, MENEKŞE, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, MÜRVET, NALAN, RIZABEY, SAVAŞ, TÜRKMEN, YÖRE, ÇEVRE, İNCİ, İPEK, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk / MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 09/10/2020 09:30:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 09/10/2020 00:01:00 - 09/10/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, DERE 1, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1, GÜNEŞLİ, HANIM, MAREŞAL ÇAKMAK, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YONCA 2 sk bölgelerinde 09/10/2020 03:30:00 - 09/10/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKASYA, AKKAVAK, BADEM, BEYAZGÜL, ERGUVAN, GÜLAĞACI, ILGIN, KİRAZLIK ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, İĞDE sk bölgelerinde 09/10/2020 07:00:00 - 09/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, HÜRRİYET, PALANDÖKEN sk bölgelerinde 09/10/2020 10:00:00 - 09/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09/10/2020 00:00:00 - 09/10/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09/10/2020 02:30:00 - 09/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09/10/2020 04:30:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2707232



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/10/2020 00:01:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707231



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/10/2020 00:01:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707230



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/10/2020 00:01:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2714723



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKÇA, BONCUK, DEVA, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HANIMELİ, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2714838



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 176., 208., BİNNAZ, GEÇİT, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 10:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2713596



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah IŞIK, KUM, PEKMEZ, SERAY sk bölgelerinde 09/10/2020 11:00:00 - 09/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712353



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 09/10/2020 12:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2713669



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah CUMHURİYET 3, KAYALI, KOLEJ, KİRAZ 2, PORTAKAL, RAUF DENKTAŞ, VİŞNE 2, ÇİLEK 3, ÖZDOĞAN, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 09/10/2020 01:00:00 - 09/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2713672



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah NAR, YALDIZ, YERYÜZÜ, ZEYTİN sk bölgelerinde 09/10/2020 03:00:00 - 09/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712350



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SÖĞÜT, YENGEÇ, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgelerinde 09/10/2020 08:30:00 - 09/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712477



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ATATÜRK 1 sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ATABERK, AYDINLAR 1, BAHÇE 1, BAĞLAR, BAĞLI, BERRAK, BURAK 1, BİRLİK, CAMİ 3, CAN 1, CUMHURİYET, DEMİRAY, ECEM, ERDEM 3, ERÇİN, GÖKMEN, GÜLBAHAR, GÜLŞAH, GÜNEŞ 2, GÜNGÖRMÜŞ, GÜNGÜZELİ, GÜNÇİÇEK, GÜZELÇAM, HANDE 1, HÜRRİYET 1, IŞIL 1, KADİFE 1, KAMİLBEY, KIBRIS, LALELİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MÜGE, MİLLETİM, NUR 1, NURSEL 1, PARK, SAMYELİ, SARE, SARGIN, SÜMBÜL 1, TALİP, VARDAR, YENİ OKUL, YILDIZ 1, ÇAMLI, ÇANKAYA, ÇAĞDAŞ 2, ÖMÜR 1, ÖMÜRCAN, ÖZGÜR 1, ÖZNUR 1 sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2711023



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNCEBEL, İNCİLAY, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2713677



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ASRİ, BABACAN, BURHAN, ERTÜRK, FENER, GÖKTAŞI, GÖREN, HÜNKAR, MEDENİ, MODERN, TAÇ, ÇAĞDAŞ 3 sk / SİNANOBA mah AKKOR, CANIM, FİKRİYE, SEYRAN 2 sk bölgelerinde 09/10/2020 09:15:00 - 09/10/2020 15:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2711028



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ATATÜRK 2, BAYRAK, BELEDİYEALTI, BOZKIR 1, CEYLAN 4, DEMİRALP, DEMİRCİLER, DOĞAN, FUNDA 3, GÜLİSTAN 2, GÜNNUR, HANIMELİ, IŞIL 2, KANARYA 3, KUZULU, KÜLTÜR, MANOLYA 2, OKULALTI, PAPATYA 4, PETBOY, SERÇE, TOLGA, YENİYOL, ÇATALCA YOLU, ÖZGEM sk bölgelerinde 09/10/2020 11:00:00 - 09/10/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712351



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKSU 1, AVRUPA, MAYIS, TURGUT ÖZAL 1 sk bölgelerinde 09/10/2020 12:30:00 - 09/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2711030



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKŞAM, ASLIHAN, ATMACA 2, AYDINALP, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, EĞİTİM, HAVUZ, HAVUZALTI, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, TAN, ÇATALCA YOLU, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 09/10/2020 13:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2713528



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 09/10/2020 13:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2711031



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah GAZANFER, RANA sk bölgelerinde 09/10/2020 14:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2712348



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1929., 2013. sk / MEHTERÇEŞME mah 1929., 2006., 2075., BAĞDAT sk bölgelerinde 09/10/2020 08:00:00 - 09/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2705771



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU, CEMALPAŞA, CEYHAN, DİCLE, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707117



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-21, G-22 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 378., 383., 393., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2705926



İSTANBUL AVCILAR ilce GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah MANDIRA sk 448. SOKAK bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712349



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 223., 224., 225., 226., 229., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/10/2020 12:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712452



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 09/10/2020 12:30:00 - 09/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2705774



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL, 15.YOL, 16.YOL, 1658., 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK sk / RAMİ CUMA mah ARİFPAŞA sk / İSLAMBEY mah ARİFPAŞA, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah ARİFPAŞA, CELAL FERDİ GÖKÇAY, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ, TÜRKOCAĞI, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk bölgelerinde 09/10/2020 00:00:00 - 09/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712319



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BÜYÜK KARAMAN sk / CİBALİ mah CİBALİ sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, REFAH, SERDAB, SIRIMCILAR, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 09/10/2020 03:00:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1121., 1128., 1128/1., 1128/3., 1138., 1140., 1141., 1161., 1164., 1165., 1166., 1169., 1170., 1170/1., 1224., 1225., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/10/2020 14:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2708480



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, BAĞLARBAŞI, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, LALELİ, MENEKŞE, SİPAHİLER, TULUMBA, YÜCE, İDİL sk bölgelerinde 09/10/2020 16:00:00 - 09/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2709248



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah NADİDE sk bölgelerinde 09/10/2020 13:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, GÜRGEN, LEMAN, NATO, NİLÜFER, ORTANCA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 09/10/2020 01:00:00 - 09/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707747



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, GÜRGEN, LEMAN, NATO, NİLÜFER, ORTANCA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 09/10/2020 03:00:00 - 09/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2706881



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, BİRBEN, DUTLUK, DÜZ, FENER, GEÇİT, GÜLBAŞ, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, KESKİNLER, MAYIS, MECNUN, TALATPAŞA, TOPEL, TUNÇ sk / TELSİZLER mah ASIL, ATEŞ, BALKON, BİRBEN, TALATPAŞA, ULU, İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707196



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk bölgelerinde 09/10/2020 10:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2707195



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BEYZADE sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, KEMALİYE sk bölgelerinde 09/10/2020 10:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2706884



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah DAR, ESMA ÇIKMAZI, GAYRETLİ, KARTANESİ, KIVILCIM, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 09/10/2020 13:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2706887



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, BABA İSHAK, BERGAMA, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖL, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KARAŞAHİN, NANE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/10/2020 13:00:00 - 09/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2708453



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.FABRİKALAR, 1.KARACA, 1.ÖZLEM, 2.ÖZEN, 2401., 2404., 4.YILDIZ, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2708441



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BAY SUNGUR, DEVE KUŞU, PENGUEN, TURNA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 09/10/2020 10:00:00 - 09/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CİLO, DENİZ., MERAL, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, YAVUZ, YILDIZ TEPE, ZEYTİN, ÇAMSELVİ, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 09/10/2020 01:00:00 - 09/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2705120



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, GİZEM, NAZARLIK, UYGUR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2712405



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 09/10/2020 00:00:00 - 09/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.