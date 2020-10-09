Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Ekim 2020 elektrik kesinti programı
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9 Ekim Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen kesintilerin ardından elektrikler ne zaman gelecek sorusu gündem konusu oldu. Elektrik kesintisi hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında bazı bilgiler
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