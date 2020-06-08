Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Haziran İstanbul elektrik kesintisi
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde 8 Haziran Pazartesi günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ ve AYEDAŞ 8 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri olduğu görülüyor. İşte, 8 Haziran İstanbul elektrik kesintisi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2505091)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BATTALGAZİ, REZZAN, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA, KOCA YUSUF sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506704)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk / KARLIBAYIR mah FİKRİ sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKSA, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTE 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506697)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503953)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİKRET, FİLİZ, KORU ÇIKMAZI, LEVENT, MEHTAP, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN, ZÜMRÜT, İSTEK sk 17:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2505140)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk 18:45-19:45 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2505141)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508043)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1491., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8., KOÇMAN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508475)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN CADDESİ 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508472)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, GENÇ OSMAN 1, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, ÇELİK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503256)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, KINALI, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SOKULLU 1, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503270)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503288)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503295)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503768)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, SAADETLİ, SERBESTİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503796)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2503766)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZUHURATBABA mah RESNELİ, TÜRKİŞ, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506765)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508251)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ KARTALTEPE mah TERAKKİ SK ALEM SK ,ALPAY İZER SK, BAHÇESARAY SK ,LAVANTA SK LİMON, ÇİÇEĞİ SK 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508254)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508258)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508252)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk /ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk / 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508256)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah HARMAN, YEŞİLKÖY, ÇATAL sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2509349),
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, SAKARYA, ZİRVE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508185)
BEDAŞ KESİNTİLERİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
https://www.bedas.com.tr/tr/kesintiAra/istanbul-elektrik-kesintisi/
AYEAŞ KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
https://www.ayedas.com.tr/Pages/Bilgilendirme/PlanliBakim/Planli-Kesinti-Listesi-ve-Haritasi.aspx
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