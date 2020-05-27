Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

AYEDAŞ ve BEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi programı konusunda uyardı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, 27 Mayıs Çarşamba elektrik kesintileri yaşanacak ilçe ve mahalleler...

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ALTINORDU, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUHARA, BUYRUK, CEMSULTAN, DAĞHAN, DEDE EFENDİ, DEMİRKAYA, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KIYMETLİ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, LOZAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARIÇAM, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, UFUKHAN, YAŞAR KEMAL, YENİBAHÇE, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TERCÜMAN, TOROS, TÜRKER, VELİ, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA, ŞENER sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, MAHPERİ, NİHAN, OKUMUŞ, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞA 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478901)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / HARAÇÇI mah KORUİÇİ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk 04:30-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479905)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah , KOÇMAN, 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2481919)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, BİLGE 2, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, SEZGİN 1, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480622)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, MEHTAP, NEYİRE NEYİR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482362)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482608)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480808)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480920)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482500)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482502)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, ALAGEYİK, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DİLARA, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, MARTI, NEŞE, NİNE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İSTANBUL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2484533)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, BAHÇE, BANU, BARAJ, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, ROTA, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL sk / GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2484832)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, ATEŞPARE, CİHANGİR YOKUŞU, FINDIKLI YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, PERİZAT ÇIKMAZI, SALI PAZARI YOKUŞU, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2476313)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2481346)

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