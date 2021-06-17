Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran İstanbul ilçe ilçe kesinti listesi

İstanbul'un bazı semtlerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da kendi semtlerinde ne zaman elektrik geleceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte, BEDAŞ VE AYEDAŞ kesinti listeleri...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 17/06/2021 12:00:00 - 17/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CENK, KADIRGA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KİBELE, KİRAZLI, SARI ÇİÇEK, YASEMİN, YEŞİLCE, ÜZENGİ, ŞAHMERAN, ŞEHİT MURAT YÜKSEL sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAHRAMAN, KİLİM, KİRAZLI, PİYASA, YEŞİLCE, ÜZENGİ sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FAİK BEY, ÇELİK sk bölgelerinde 17/06/2021 13:00:00 - 17/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 17/06/2021 05:00:00 - 17/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 203., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1613., 1615., 1624., 1625., 1626. sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 17/06/2021 12:00:00 - 17/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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