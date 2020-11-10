Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Kasım İstanbul kesinti programı

İstanbul'un bazı semtlerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ve Anadolu yakasındaki bölgelerinin dağıtım firmaları, planlı elektrik kesintileri ile bakım onarım çalışmaları yapıyor. Kesintilerin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da kendi semtlerinde ne zaman elektrik geleceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah MAHİR, KANARYA, SK İSTİKLAL CD, // MUSTAFA KEMAL PAŞA mah İSTİKLAL CD, MİMAR SİNAN CD, YILDIRIM BEYAZIT CD, BEYOĞLU CD, bölgelerinde 10/11/2020 00:30:00 - 10/11/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2775035

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2769797

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2562., 2563. sk bölgelerinde 10/11/2020 10:00:00 - 10/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778075

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 843., 854. sk bölgelerinde 10/11/2020 10:00:00 - 10/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ, EGE, ERHAN, GÖRGÜLÜ, HÜR, HÜR ÇIKMAZI, KARABURUN, KORKUT, MAHMUTBEY, SERHAT, SEVİM, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÖRS, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah BAHARİSTAN, BAĞLARBAŞI, BÜNYAN, CENGİZHAN, COŞARSU, CİHANGİR sk bölgelerinde 10/11/2020 00:01:00 - 10/11/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778310

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, DUMLUPINAR 1, GÖKMEN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PALANDÖKEN, SAKARYA 1 sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, HÜR, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, SERHAT, SEVİM, ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 10/11/2020 03:30:00 - 10/11/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2770096

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1 sk bölgelerinde 10/11/2020 11:00:00 - 10/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 10/11/2020 00:01:00 - 10/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777437

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BAKİ, GÜLBAHÇE, ŞEHZADE sk bölgelerinde 10/11/2020 00:01:00 - 10/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777098

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777097

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah NUR, ÜNSAL sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777095

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778379

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, FLAMİNGO, GENÇLER, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KATİP, KUMRU, MELODİ, MENEKŞE, MİRAÇ, NERGİS, ORKİDE, PELİKAN, REYHAN ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİLOVA, YUNUS EMRE, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777091

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., EREN, ORKUN, ÇETİN sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİĞER AVRUPA YAKASI İLÇELERİNDEKİ KESİNTİLER İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN